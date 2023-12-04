Хорошее время для диет: гороскоп для всех знаков зодиака с 4 по 10 декабря

В России запретили показ фильма «Сказка» режиссера Александра Сокурова. Он заявил, что работать над новыми проектами больше не будет. Завершит ли свою карьеру в киноиндустрии известный режиссер, и за что запрещают к показу его картины, расскажет редакция «Радио 1».