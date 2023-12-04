Хорошее время для диет: гороскоп для всех знаков зодиака с 4 по 10 декабря

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Благоприятное время для диет и сдержанности. Как и на что распределить свои силы в период с 4 по 10 декабря. В эфире «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
В делах поможет дальновидность и благородство. Хорошо быть серьёзными и сдержанными.
В любви появится результат стараний и усилий, которые были приложены ранее для улучшения этой сферы жизни.
В вопросах здоровья надо беречь себя от холода. Благоприятны диеты.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну нужно больше общаться и флиртовать. Его обаяние возрастёт. Интересные знакомства пробудят в нём вдохновение и жизнерадостность.
Тельцу важно делиться своими переживаниями и чувствами, но только с близкими и любимыми людьми. В личной жизни появится перспектива долгосрочного союза, а в карьере – длительного сотрудничества.
Близнецы могут рассчитывать на помощь и поддержку руководства. Протекция им сейчас необходима, она даст ощутимый результат, укрепит их авторитет.
Раку в начале недели необходимо проявить осмотрительность и быть бдительным, собранным. Уверенность в себе будет важным преимуществом. На выходных лучше заняться домашними делами.
Льву желательно отдохнуть и выспаться. Ему надо не торопясь восстановить свои силы.
У Девы наступает хорошее время для дружеских встреч. Она будет любознательной и умело расположит к себе собеседников.
Весы смогут удачно провести деловые переговоры. Их идеи воплотятся в жизнь и увлекут единомышленников.
Скорпион будет стремиться к переменам. Ему захочется по-новому взглянуть на свои планы и мечты. Благоприятно прислушаться к себе, к своей интуиции.
Стрельца ждут подарки и приятные сюрпризы. Его материальное благополучие увеличится.
Козерогу в делах понадобится сдержанность и умение отстаивать свою правоту честно и благородно. В любви надо вести себя романтично и игриво.
Водолею нужно проявить организаторский талант и держать все под своим контролем. Он будет находчив и смел.
Рыбам важно окружить себя теми, кому они доверяют. Надежные партнёры поспособствуют в начинаниях.
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В любви появится результат стараний и усилий, которые были приложены ранее для улучшения этой сферы жизни.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну нужно больше общаться и флиртовать. Его обаяние возрастёт. Интересные знакомства пробудят в нём вдохновение и жизнерадостность.
Тельцу важно делиться своими переживаниями и чувствами, но только с близкими и любимыми людьми. В личной жизни появится перспектива долгосрочного союза, а в карьере – длительного сотрудничества.
Близнецы могут рассчитывать на помощь и поддержку руководства. Протекция им сейчас необходима, она даст ощутимый результат, укрепит их авторитет.
Раку в начале недели необходимо проявить осмотрительность и быть бдительным, собранным. Уверенность в себе будет важным преимуществом. На выходных лучше заняться домашними делами.
Льву желательно отдохнуть и выспаться. Ему надо не торопясь восстановить свои силы.
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У Девы наступает хорошее время для дружеских встреч. Она будет любознательной и умело расположит к себе собеседников.
Весы смогут удачно провести деловые переговоры. Их идеи воплотятся в жизнь и увлекут единомышленников.
Скорпион будет стремиться к переменам. Ему захочется по-новому взглянуть на свои планы и мечты. Благоприятно прислушаться к себе, к своей интуиции.
Стрельца ждут подарки и приятные сюрпризы. Его материальное благополучие увеличится.
Козерогу в делах понадобится сдержанность и умение отстаивать свою правоту честно и благородно. В любви надо вести себя романтично и игриво.
Водолею нужно проявить организаторский талант и держать все под своим контролем. Он будет находчив и смел.
Рыбам важно окружить себя теми, кому они доверяют. Надежные партнёры поспособствуют в начинаниях.
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Екатерина Шмакова