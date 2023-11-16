Хотел бы отведать «человечину»: за что владелец сети «Тануки» и «Ёрш» объявлен в розыск

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Основатель сетей «Тануки» и «Ёрш» Александр Орлов объявлен в розыск. В базе разыскиваемых лиц МВД не указано, по какой статье разыскивается ресторатор, однако удалось выяснить, что он прежде угодил в скандал с фитнес-клубом, что привело к возбуждению уголовного дела. Редакция «Радио 1» расскажет, почему бизнесмен покинул Россию и в чем его подозревают.
Основателя сети «Тануки» объявили в федеральный розыск
Телеграм-канал Shot сообщает, что поводом к возбуждению уголовного дело в отношении основателя сетей «Ёрш» и «Тануки» Александра Орлова, стал его скандал с фитнес-клубом Black Star Fitness в «Москва-Сити».
Кроме того, в 2011 году Орлов уже привлекал к своему бизнесу внимание правоохранительных органов. Ресторанный холдинг, в который входят сети «Тануки» и «Ёрш», был заподозрен в неуплате налогов. В рамках проведенной проверки, сотрудники следствия обнаружили теневую документацию, которую пытались уничтожить сотрудники заведений, но не успели.
В TanukiFamily раскрыли, как розыск основателя Орлова повлияет на работу ресторанов
Уголовное дело было возбуждено по статье о неуплате налогов, однако главным подозреваемым по делу был генеральный директор сети. Орлов настаивал на том, что не знал о махинациях внутри фирмы.
Где Орлов находится сейчас
Известный ресторатор покинул Россию в 2022 году. Он заявлял, что основное внимание намерен уделять зарубежным проектам, поэтому продал 33,3% долей в своих российских активах. Также он избавился от ряда московских ресторанов, продав их иностранным инвесторам.
Перед тем, как уехать из страны, Орлов подарил своим друзьям московскую квартиру, в которой был зарегистрирован. По информации телеграм-канала Mash, бизнесмен не планировал возвращаться в Россию.
Орлов конфликтовал с экстремистами
В 2021 году на сайте сети ресторанов «Тануки» появились изображения с темнокожим мужчиной и флагом сообщества ЛГБТ. Маркетинговый ход не оценил основатель движения «Мужское государство»* Владислав Поздняков, который пригрозил Орлову, что он окажется в тюрьме, а его сеть будет нести убытки. Кроме того, запрещенная организация устроила хакерскую атаку на сайт ресторана.
Представители заведения разместили информацию о том, что на изображениях, размещенных на сайте, будут продолжать появляться представители различных национальностей, рас и меньшинств.
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Конфликт «Тануки» с «Мужским государством»* прокомментировали в Кремле. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что если представители движения нарушают закон, то правоохранительные органы должны реагировать на это.
Ресторатор Орлов ответил главе движения «Мужское государство»* и заявил, что Позднякова ждет тюрьма.
Владелец «Тануки» признался, что ел собак
В интервью одному из YouTube-каналов, ресторатор Орлов прежде заявлял, что пробовал мясо собак и не отказался бы от «маленького кусочка» человечины. Он оправдал свои вкусовые предпочтения тем, что собачье мясо укрепляет иммунитет, а в Корее является одним из видов деликатесов.
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*запрещенная в России экстремистская организация
Анастасия Крестьянова