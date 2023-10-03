Хозяин бросил породистого кота в Лотошинской ветеринарной клинике

Фото: Минсельхозпрод МО
Хозяин породистого кота бросил питомца в подмосковной госветклинике. Об этом рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.
«Мужчина под видом посетителя пришёл в Лотошинскую участковую ветеринарную лечебницу и оставил пятилетнего сфинкса Степана в кабинете врача. Затем владелец животного скрылся на автомобиле. Ветеринары провели экспресс-диагностику состояния здоровья кота. Он здоров, за исключением незначительного воспаления слизистой глаз», – рассказал Воскресенский.Степану временно выделили место в кабинете ветклиники. По словам сотрудников, у него хороший аппетит, он приучен к лотку и воспитан. Однако кот очень нуждается в новом доме и заботливых владельцах.
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Лора Луганская