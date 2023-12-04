HR-эксперт Лоикова заявила о предстоящем росте зарплат курьеров

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Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что уже достигшие зарплат учителей и инженеров заработки курьеров будут увеличиваться и далее.
Она объяснила такой феномен большим спросом людей на таких специалистов.
Так, ранее сообщалось, что зарплата курьеров за год выросла на 8-11%.
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«И дальше будут расти! Перед Новым годом будет сезонный рост спроса: курьеры начнут развозить корпоративные подарки, резко вырастет доставка пиццы, суши и вещей, купленных в качестве подарков. Востребованность курьеров будет увеличиваться. Люди всё больше покупают онлайн, и доставляют эти покупки курьеры», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Лоикова.
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Мелисса Тимофеева