HR-эксперт Юрчихина озвучила основную ошибку на собеседовании

Фото: istockphoto.com/BartekSzewczyk
Она рекомендовала к собеседованию подготовить рассказ о себе с чётким обозначением своих сильных и слабых сторон.
«Первая встреча с представителем компании нацелена на самопрезентацию: рассказ о своем профессиональном пути, сильных и слабых сторонах. Часть соискателей теряются, в стрессовой ситуации не могут вспомнить примеры своих успехов или неудач. Ситуация усугубляется, если собеседование проходит на неродном языке, и здесь могут провалиться даже крепкие кандидаты», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Юрчихина.
Она добавила, что даже талантливые люди не всегда могут на собеседовании продемонстрировать достойно свои навыки.
Читайте также:
Количество вакансий в автомобильном бизнесе увеличилось на 76% за год
РБК: Столичные рестораторы жалуются на кадровый дефицит
Эксперты «Авито Работы» раскрыли, кем россияне предпочитают работать летом