Храм в Киевской области перешёл к раскольнической Православной церкви Украины

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Храм Почаевской иконы Богородицы в Киевской области перешёл из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает пресс-служба горсовета Бучи.
Напомним, что власти Украины преследуют цель полного запрета канонической УПЦ. Об этом сообщается в законопроекте, принятом по поручению президента страны Владимира Зеленского. Кроме того, правительство поощряет захваты храмов УПЦ представителями ПЦУ, а также изгнание монахов и монахинь из монастырей и аресты священнослужителей, отказывающихся от перехода в раскольническую ПЦУ.
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Анастасия Чинкова