Хуснуллин: До 00.00 планируется завершить укрепление целой поврежденной опоры Крымского моста

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До 00.00 планируется завершить укрепление целой поврежденной опоры Крымского моста и запустить движение в тестовом режиме, а затем начать по одной полосе в реверсивном режиме пропускать легковые машины.
Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Полная картина состояния моста будет к часу ночи.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что одно пролетное строение автодорожной части Крымского моста разрушено и не подлежит восстановлению.
Также в своём отчете перед президентом Хуснуллин рассказал, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме.
Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — в ноябре.
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что одно пролетное строение автодорожной части Крымского моста разрушено и не подлежит восстановлению.
Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — в ноябре.
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Мария Фирсова