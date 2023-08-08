Хуснуллин доложил о готовности мегатрассы от Москвы до Казани

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Вице-премьер отметил, что строительные работы производятся согласно графику и трасса будет полностью открыта для движения в декабре текущего года. Он также указал на значимость события по открытию участка до Арзамаса. Вопреки прогнозам, оно состоялось сегодня, 8 августа.
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