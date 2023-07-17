Хуснуллин: Опоры Крымского моста предварительно не пострадали

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Ранее, в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что минувшей ночью, Крымский мост был атакован надводными БПЛА. В результате теракта, совершенного украинской стороной, погибли два человека, пострадала несовершеннолетняя.
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