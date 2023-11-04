Хуснуллин раскрыл, когда будет полностью восстановлена инфраструктура новых регионов РФ

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Восстановление Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей завершится в ближайшие два-три года. Об этом в ходе просветительского марафона общества «Знание» на форуме «Россия» заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.
Он отметил, что команда, которая занимается восстановлением, уже сформирована. Также подготовлена программа социально-экономического развития новых субъектов РФ.
По словам Хуснуллина, главная задача, которая сейчас стоит по вопросу восстановления территорий – это выведение уровня жизни в этих субъектах до среднероссийских показателей.
Вице-премьер добавил, что процесс развития регионов во многом замедляет большое количество разрушений. Однако работа по восстановлению идёт, и за полтора года уже было отремонтировано 9,8 тысяч элементов инфраструктуры.
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По словам Хуснуллина, главная задача, которая сейчас стоит по вопросу восстановления территорий – это выведение уровня жизни в этих субъектах до среднероссийских показателей.
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Анастасия Чинкова