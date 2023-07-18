Хуснуллин: Стоимость восстановления Крымского моста может составить 1-1,3 млрд рублей

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Теракт на Крымском мосту был совершен киевским режимом ночью 17 июля. В результате удара по конструкции, произошло повреждение одной из опор моста. Известно о двух погибших и пострадавшей несовершеннолетней. НАК России заявил о причастности к подрыву Украины. По факту удара по мосту двумя беспилотниками, возбуждено уголовное дело.
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