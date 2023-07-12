Хуснуллин: В Мариуполе построили ЖК на 833 семьи

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«Это достаточно крупный ЖК для города, и эти дома очень нужны людям, потому что квартиры в них получат 833 семьи. Понимая это, специалисты ППК “Единый заказчик в сфере строительства” выдерживали максимально возможный темп строительства объекта и менее чем за год возвели 10 корпусов разной этажности. При этом были соблюдены все современные требования, предъявляемые в России к качеству, комфортности и безопасности жилья. Сейчас девять домов уже сданы в эксплуатацию, ещё один будет введён в ближайшее время», – рассказал Хуснуллин.
Он также отметил, что квартиры сдаются с чистовой отделкой и оснащены необходимой сантехникой и электроплитами. Во дворах установлены детские и спортивные площадки, обустроены парковки.
Зампреда Правительства добавил, что это не первый такой проект. Уже построены новые дома на нескольких улицах Мариуполя. Все они выполнены в одном стиле, согласно установленной концепции развития города.
«Одна из важнейших социально значимых задач в новых регионах, поставленных Президентом перед стройкомплексом России, – восстановление и строительство жилья, социальных объектов, обновление коммунальной и дорожной инфраструктуры. В результате этой комплексной работы должны быть обеспечены условия для комфортного и безопасного проживания наших граждан», – подчеркнул Марат Хуснуллин.
Всего за первое полугодие 2023 года на новых территориях построено 20 многоквартирных домов, более 2 тысяч восстановлено.
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