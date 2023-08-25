Хуснуллин: Восстановление Крымского моста идет точно по графику

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Восстановительные работы на Крымском мосту, который получил повреждения в результате атаки украинских дронов, будут завершены точно в запланированные сроки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время выступления на Московском урбанистическом форуме.
Десятки башенных кранов и другой строительной техники ведут работы на объекте в круглосуточном режиме. По словам заместителя председателя правительства, разрушенная часть моста будет открыта для движения к 15 сентября. Возможно даже на несколько дней раньше. Пока работы идут точно по графику.
В настоящее время движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Керчь - Тамань. Хуснуллин рассказал, что дважды в день получает отчеты о ходе ремонтно-восстановительных работ — в восемь часов утра и в 20:00 вечером.
Крымский мост получил повреждения 17 июля в результате атаки, предпринятой киевским режимом при помощи двух надводных беспилотников. СК России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Взрывом было повреждено дорожное покрытие моста, серьезно пострадала девочка, ее родители погибли.
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В настоящее время движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Керчь - Тамань. Хуснуллин рассказал, что дважды в день получает отчеты о ходе ремонтно-восстановительных работ — в восемь часов утра и в 20:00 вечером.
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Александр Бойцов