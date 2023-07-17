Хуснуллин заявил, что часть Крымского моста не подлежит восстановлению

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что одно пролетное строение автодорожной части Крымского моста разрушено и не подлежит восстановлению.
Также в своём отчете перед президентом Хуснуллин рассказал, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме.
Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — в ноябре.
Ранее, в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что минувшей ночью, Крымский мост был атакован надводными БПЛА. В результате теракта, совершенного украинской стороной, погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка.
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Мария Фирсова