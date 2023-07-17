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Хуснуллин заявил, что часть Крымского моста не подлежит восстановлению

17 июля 2023, 19:50

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что одно пролетное строение автодорожной части Крымского моста разрушено и не подлежит восстановлению.
Также в своём отчете перед президентом Хуснуллин рассказал, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме.

Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — в ноябре.


Ранее, в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что минувшей ночью, Крымский мост был атакован надводными БПЛА. В результате теракта, совершенного украинской стороной, погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка.

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#Хуснуллин
#Крымский мост
#Крым
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Хуснуллин: До 00.00 планируется завершить укрепление целой поврежденной опоры Крымского моста
17 июля 2023, 20:02

Фото: iStock/Tgordievskaya

До 00.00 планируется завершить укрепление целой поврежденной опоры Крымского моста и запустить движение в тестовом режиме, а затем начать по одной полосе в реверсивном режиме пропускать легковые машины.
Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Полная картина состояния моста будет к часу ночи.
 
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что одно пролетное строение автодорожной части Крымского моста разрушено и не подлежит восстановлению.
 
Также в своём отчете перед президентом Хуснуллин рассказал, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме.
 
Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — в ноябре.

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Хуснуллин заявил, что часть Крымского моста не подлежит восстановлению

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Полковник Ходаренок нашел способ защитить Крымский мост от новых атак
#Крым
#Крымский мост
#Хуснуллин
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Полковник Ходаренок нашел способ защитить Крымский мост от новых атак
17 июля 2023, 19:43

Фото: iStock/andreymuravin

Крымский мост удастся защитить от новых атак морских беспилотников в том случае, если будет использовано сплошное плавучее боновое заграждение. Об этом заявил военный обозреватель Михаил Ходаренок, отставной полковник ВС РФ.
В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что защитить конструкцию крайне сложно, однако это можно сделать. 
 
«Задача обороны Крымского моста от безэкипажных катеров весьма сложна, но решаема. Я бы рассмотрел возможность прикрытия этого мостового перехода плавучими боновыми и минно-взрывными заграждениями по всей его протяженности», - уверен Ходаренок. 

По его словам, необходимо значительно усилить оборону моста, при этом, нужно использовать для этого скорострельные многоствольные 30-мм пушки. Он также подчеркнул, что такое заграждение окажется довольно дорогим, а построить его будет сложно. 

«Однако важность Крымского моста и его значение для полуострова в целом и для хода специальной военной операции в частности, на мой взгляд, позволяют государству в сложившейся обстановке пойти на подобные затраты», - подытожил Ходаренок. 

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#Крымский мост
#атака
#защита
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Депутат Нилов объяснил, какие собаки должны быть в наморднике на выгуле
17 июля 2023, 19:34

Фото: iStock/Osobystist

В Государственной думе подготовили законопроект, который предполагает введение штрафа размером до трех тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без использования намордника и поводка.
Кабмин уже одобрил эту инициативу. О необходимых мерах к выгулу собак для обеспечения безопасности граждан порассуждал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В беседе с Общественной службой новостей он рассказал, что фракция ЛДПР уже давно выступила с инициативой, которая касается введения ответственности за нарушение правил выгула собак. Так, по его мнению, нападения любых собак на взрослых или детей – недопустимы. Тем более, если это связано с безответственным поведением граждан. 
 
«Лично наблюдал, как в парках гуляют маленькие дети, только учатся ходить. И тут же ходит собака бойцовской породы без намордника. Спрашиваю хозяйку, почему собака не на поводке, не в наморднике. Говорит: “Она добрая”. Но у собаки есть инстинкт, если она почувствует опасность — она может наброситься. Поэтому обязательно должны быть жесткие правила выгула для собак. Для особых пород — только в наморднике, только в ошейнике», - отметил Нилов. 

Он также выразил уверенность в том, что проблема в вопросе выгула собак носит всероссийский характер. Кроме того, он подчеркнул, что зачастую причиной появления бездомных собак оказывается то, что животных просто бросают.

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#собаки
#нападение
#Госдума
#намордник
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Россияне смогут подать заявку на получение званий профессора или доцента через «Госуслуги»
17 июля 2023, 19:33

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Министерство науки и высшего образования РФ объявило о возможности оформления документов для получения ученых званий профессора и доцента через портал «Госуслуги».
Вузы и научные организации смогут представлять необходимые для присвоения ученых званий сведения на портал в Минобрнауки России, сообщило ведомство в своем телеграмм-канале. 

Возможность предоставить документы на бумажных носителях также будет сохранена. Новые возможности введены для удобства и экономии времени. При подаче документов в традиционной форме, учебным или научным организациям будет необходимо заполнить форму ​и предоставить аттестационное дело, как было установлено ранее.

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#Госуслуги
#образование
#ученые звания
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Volkswagen не стал признавать долги перед ГАЗом
17 июля 2023, 19:33

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Немецкий автоконцерн Volkswagen Aktiengesellschaft, который покинул российский рынок, не признал исковые требования Горьковского автозавода на сумму 28,4 млрд рублей.
Данная сумма является компенсацией за срыв поставок дизельных двигателей для контрактной сборки машин Volkswagen и Skoda, которая должна была производиться на заводе в Нижнем Новгороде, пишет «Коммерсантъ».
 
В руководстве ГАЗа посчитали, что экс-партнер нарушил ряд обязательств.

В число исковых требований вошли 20,7 млрд рублей упущенной выгоды, 2,4 млрд рублей недополученных инвестиций в сборочную линию и 5,2 млрд рублей ущерба в пользу дистрибуторов автозавода за неосуществление поставок. Также планируется взыскать 40 тысяч евро за непоставленную тару.
 
Автоконцерн отказался от сборки автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе в Нижнем Новгороде после начала СВО.

Ранее сообщалось, что многие иностранные автомобильные концерны в последний год постепенно покидали российский рынок. Однако Hyundai, Stellantis и Mitsubishi пока не решили судьбу своих предприятий на территории России.

Несмотря на то, что конвейеры на этих заводах давно простаивают, руководство хранит молчание и не делает окончательных заявлений об уходе, передает РИА Новости. Например, производство на заводе Hundai в Санкт-Петербурге было приостановлено еще в марте 2022 года.

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#Volkswagen
#концерн
#ГАЗ
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Легковые автомобили начали переправляться на пароме через Керченский пролив
17 июля 2023, 19:18

Фото: iStock/ElcovaLana

В оперштабе Кубани сообщили, что легковые автомобили начали переправляться на пароме через Керченский пролив.
Транспортные средства пропускают на переправу только после проведения тщательного досмотра. 

В настоящее время около 200 автомобилей стоят в очереди на паромную переправу. Волонтеры подвозят автомобилистам питьевую и техническую воду.  

Ранее, телеграмм-канал SHOT сообщил, что Крымский мост восстановят после атаки киевским режимом за две-три недели. 

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#Керченский пролив
#паром
#переправа
#автомобили
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Минздрав Египта заявил об отсутствии причин для беспокойства из-за «неизвестной» болезни
17 июля 2023, 18:56

Фото: iStock/Oleg_P

Министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар заявил об отсутствии причин для беспокойства из-за «неизвестной» болезни среди жителей деревни провинции Кена. Об этом пишет газета Al-Masry Al-Youm.
Абдель Гаффар добавил, что в деревне находятся сотрудники бригады профилактической медицины. Отмечается, что у заболевших людей были взяты анализы, а также образцы воды и комаров были направлены в специальные лаборатории.

Министр считает, что причин для страха нет, так как эта болезнь не является заразной.

Напомним, на египетских курортах выявлены случаи неизвестного заболевания, симптомы которого схожи с лихорадкой денге. Вспышка заболевания зафиксирована в провинции Кена.

В легкой форме заболевание проявляется как простуда. При этом тяжелое течение болезни сопровождается, рвотой, сильными кровотечениями, а также снижением артериального давления.

Отмечается, что в России из-за неизвестной болезни усилили санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта.

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На курортах Египта выявлены случаи неизвестного заболевания

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#Египет
#Минздрав
#Роспотребнадзор
#неизвестная болезнь
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Прокуратура опротестовала решение об отказе взять под арест мужа блогерши Лерчек
17 июля 2023, 18:41

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на постановление Пресненского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении Артему Чекалину меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест.
Государственный обвинитель настоял на направлении дела в отношении блогера на новое судебное рассмотрение. Об этом сообщает прокуратура Москвы в телеграмм-канале.

Ранее сообщалось, что суд отказался избирать меру пресечения в отношении Артема Чекалина в виде домашнего ареста. ​Следственные органы настаивали на том, чтобы оставить меру пресечения без изменений. Прокуратура направила ​апелляционное представление на решение суда, где настаивает на пересмотре меры пресечения. 

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#прокуратура
#РФ
#блогеры
#домашний арест
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Электронные водительские удостоверения приравняют к бумажным
17 июля 2023, 18:23

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Минцифры РФ подготовило проект о приравнивании электронных водительских прав к физическим.
Накануне, подготовку соответствующего проекта анонсировал глава ГИБДД России Михаил Черников. Он сообщил о том, что ГИБДД совместно с Минцифрами приступили к ​разработке постановления, в котором предлагается уровнять юридическое значение водительских документов в электронном виде и бумажном. 

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#Минцифры
#Россия
#водительские права
#ГИБДД
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Подмосковье ищет медработников