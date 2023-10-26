Хватит его насиловать: демограф Ткаченко призвал не развивать материнский капитал

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В Госдуме предложили выдавать маткапитал на первенца только женщинам не старше 25-30 лет, или давать выплату только на второго ребенка. Однако директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко призвал «оставить маткапитал в покое». В беседе с «Радио 1» он заявил, что России пора придумать новые инструменты для повышения рождаемости.
«Материнский капитал – это отличный инструмент, но для позапрошлого десятилетия. Из материнского капитала вытащили всё, что только можно, его и так использовали на самый разный манер, это был не только инструмент поддержки рождаемости, но и инструмент поддержки рынка ипотечного кредитования, через него пытались поддерживать образование, автомобилестроение. Уже хватит его насиловать, оставьте как есть и придумайте другие инструменты поддержки рождаемости», — сказал Руслан Ткаченко.По словам специалиста, материальная поддержка – не единственное, что нужно молодым семьям. Так Руслан Ткаченко предложил создать детские комнаты при университетах и ограничить права органов соцзащиты.
«Первое, что нам нужно – детские комнаты в университетах. Это места, куда молодая мама может прийти с ребёнком, его там оставить, послушать лекции и вернуться. Второе, – резкое реагирование органов опеки и ПДН. Люди боятся заводить детей, потому что боятся, что будет прессинг со стороны таких органов. Третье, – помощь для женщины, которая рожает первый раз. Первые роды как правило очень травматические, а весь комплекс помощи настолько плохой, что женщины получают психическую травму и не готовы рожать дальше», — добавил демограф.Руслан Ткаченко добавил, что нужно систему, при которой губернаторы отчитывались за рождаемость в регионе. По мнению эксперта, это повысит качество мер поддержки в областях.
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