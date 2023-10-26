Хватит его насиловать: демограф Ткаченко призвал не развивать материнский капитал

В Госдуме предложили выдавать маткапитал на первенца только женщинам не старше 25-30 лет, или давать выплату только на второго ребенка. Однако директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко призвал «оставить маткапитал в покое». В беседе с «Радио 1» он заявил, что России пора придумать новые инструменты для повышения рождаемости.