Идет прием заявок на премию в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards

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С 1 сентября 2023 года стартовал новый сезон Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards), которая ежегодно отмечает лучшие проекты в креативных индустриях РФ.
В рамках премии можно подать заявку на участие в номинации «Регион года» и предложить лучшие региональные проекты и инициативы в номинации «Проект в области развития территории».
Подать конкурсную заявку можно с 25 октября по 2 ноября этого года на официальном сайте rc-awards.ru. Премия будет присуждать субъекту РФ, чьи общественные инициативы лучше всего повлияли на развитие креативного сектора в регионе. Оценивать заявки будут руководители крупнейших онлайн-платформ и медиахолдингов России, ведущие деятели науки, культуры и искусства.
Награждение победителей и лауреатов пройдет 1 декабря 2023 г. в Московском концертном зале «Зарядье» по адресу ул. Варварка, 6, стр. 4.
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Алина Юрчак