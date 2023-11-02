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Идет прием заявок на премию в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards

02 ноября 2023, 10:32
Фото: istock / Tzido

Фото: istock / Tzido

С 1 сентября 2023 года стартовал новый сезон Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards), которая ежегодно отмечает лучшие проекты в креативных индустриях РФ.


В рамках премии можно подать заявку на участие в номинации «Регион года» и предложить лучшие региональные проекты и инициативы в номинации «Проект в области развития территории».

Подать конкурсную заявку можно с 25 октября по 2 ноября этого года на официальном сайте rc-awards.ru. Премия будет присуждать субъекту РФ, чьи общественные инициативы лучше всего повлияли на развитие креативного сектора в регионе. Оценивать заявки будут руководители крупнейших онлайн-платформ и медиахолдингов России, ведущие деятели науки, культуры и искусства.

Награждение победителей и лауреатов пройдет 1 декабря 2023 г. в Московском концертном зале «Зарядье» по адресу ул. Варварка, 6, стр. 4.

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#рф
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Стартовал конкурс на создание официальной песни волонтёров для Всемирного фестиваля молодёжи-2024
02 ноября 2023, 10:47

Фото: iStock/nantonov

Открыт прием заявок на участие в создании официальной песни волонтёров для Всемирного фестиваля молодёжи в 2024 году. Любой желающий гражданин России старше 14 лет сможет поучаствовать в конкурсе.
Заявки принимаются по электронной почте volunteers@fest2024.com до 17 ноября этого года включительно. По результатам конкурса десять финалистов пригласят поучаствовать в фестивале «Таврида.АРТ» в следующем году, а официальная песня победителя будет записана и выпущена музыкальным лейблом «Таврида.АРТ».

Подробную информацию об участии в конкурсе можно узнать на сайте https://fest2024.com/. Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи-2024 пройдет с 1 по 7 марта на территории «Сириуса».

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Стало известно о планах Китая достроить пятую станцию в Антарктиде
Global Times: КНР планирует к 2024 году достроить пятую станцию в Антарктиде
02 ноября 2023, 10:11

Фото: istock / goinyk

Сороковая антарктическая научная экспедиция Китая началась 1 ноября. В ее рамках к февралю 2024 года планируется закончить строительство новой станции около моря Росса, которая будет пятой научно-исследовательской станцией КНР в Антарктике. Об этом сообщает Global Times.

Отмечается, что эта экспедиции займет больше 5 месяцев. В поездку отправили 3 судна — ледоколы «Сюэлун», «Сюэлун-2» и грузовое судно «Тяньхуэй». Корабли перевезут оборудование и материалы для строительства станции.

В экспедиции в общей сложности примут участие более 460 человек, которые займутся исследованиями влияния изменений климата на экосистему Антарктики и изучат роль региона в изменении климата во всем мире. 

Как сообщает китайское издание «Жэньминь жибао», дизайн сооружения станции вдохновлен созвездием Южный Крест, которое указывало путь мореплавателю Китая Чжэн Хэ в его путешествиях. На станции площадью 5244 квадратных метров летом смогут находиться 80 членов экспедиции, а зимой - 30.

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#строительство
#судно
#дизайн
#оборудование
#человек
#станции
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Беременная актриса Прия умерла в 35 лет
02 ноября 2023, 10:08

Фото: iStock/SergeyPankratov

Индийская актриса доктор Прия скончалась в 35 лет. Она находилась на 8 месяце беременности.
Доктор Прия умерла из-за сердечного приступа, пишет India Today. Врачи спасли новорожденного ребенка. Он находится в отделении интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что американский хоккеист «Ноттингем Пантерз» Адам Джонсон умер в возрасте 29 лет. Ему коньком рассекли шею в матче Британской элитной хоккейной лиги. Трагедия произошла на матче Кубка вызова EIHL с «Шеффилд Стилерс». Джонсон столкнулся с игроком соперника и упал на лед. Потом поднялся и, истекая кровью, совершил попытку вернуться на скамейку запасных. Хоккеиста госпитализировали, он скончался в больнице.

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В России работодателей будут штрафовать за слишком низкие зарплаты
02 ноября 2023, 09:49

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 января 2024 года штраф для работодателей за слишком маленькие зарплаты сотрудников составит до 100 тысяч рублей.
Санкции грозят тем, кто устанавливает оклад работникам на уровне ниже 19 242 рублей в месяц, рассказала ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева, сообщает «Прайм».

Российские власти установили критическую планку на уровне минимального размера оплаты труда. Он в будущем году поднимется на 3 тысячи рублей с нынешних 16 242 рублей в месяц. Такие изменение депутаты Госдумы одобрили в первом чтении.

По существующим положениям Трудового кодекса, ежемесячная зарплата не должна быть ниже МРОТ при условии, что сотрудник за этот период в полном объёме выполнил нормы рабочего времени и объемов труда.

Штрафы для работодателей за нарушение такого требования могут значительно варьироваться. От 10 до 100 тысяч рублей.

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#россия
#новости
#зарплата
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Американка организовывала секс-вечеринки для сына-подростка
02 ноября 2023, 08:37

Фото: IStock/kicsiicsi

В США начался суд над американкой, которая организовывала секс-вечеринки для сына и его друзей.
Fox News сообщает, что 49-летнюю Шэннон О’Коннор обвиняют в 63 уголовных преступлениях, в их числе сексуальное насилие над несовершеннолетними и создании угрозы для жизни детей. Присяжные заслушали показания 17 пострадавших и признали женщину виновной.
 
По версии обвинителей, в течение 2020 года О’Коннор организовала 6 вечеринок для подростков 14-15 лет. Женщина споила детей виски и водкой до беспамятства, а после заставляла заниматься сексом.
 
Следствие установило, что американка «наблюдала за половыми актами и смеялась над ними».

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#секс
#родители
#отношения
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В РФ предлагают ввести «отцовский» капитал для многодетных семей
02 ноября 2023, 08:29

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

В России предлагается ввести «отцовский» капитал за рождение или усыновление третьего ребенка или последующих детей.
«Известия», ссылаясь на доклад комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ, пишут, что сложившаяся в РФ демографическая ситуация требует чрезвычайных мер.
 
Если ситуацию оставить без изменений, то ещё до 2030 года Россия потеряет более 6 млн человек от естественной убыли. «Заменить» их миграционным потоком не получится.  
 
Так в Общественной палате РФ пришли к выводу, что необходимо стимулировать российские семьи к рождению второго, третьего и следующих детей. В этом случае можно применить «отцовский» или «многодетный» капитал.
 
«Мы предлагаем «многодетный» или «отцовский» капитал, который будет предоставляться один раз. Не увеличивать материнский капитал по рождению третьего ребенка, а сделать отдельную выплату», –заявил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Сергей Рыбальченко.
Размер выплаты может составить миллион рублей.
 
Это предложение в ближайшем времени направят на рассмотрение в правительство РФ.

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#материнский капитал
#дети
#семья
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Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать на новогодних каникулах
Новогодние выходные в РФ продлятся 10 дней
02 ноября 2023, 08:15

Фото: istockphoto/Wirestock

Россияне будут отдыхать с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года из-за того, что два последних дня года выпадут на субботу и воскресенье.
«В соответствии с частью 1 статьи 112 Трудового кодекса РФ, 1-8 января – Новогодние каникулы – являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации. Таким образом, продолжительность «новогоднего отдыха» составит 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года», –сообщили РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
По словам Татьяны Нечаевой, выходной день с субботы 6 января перенесётся на 10 мая, а с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря 2024 года.

Ранее россияне поделились планами на ноябрьские праздники. Согласно опросу Отелло (сервис бронирования от 2ГИС), россияне планируют провести ноябрьские праздники, путешествуя внутри страны.

Самыми популярными среди наших сограждан направлений путешествий оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Республика Алтай. Также выяснилось, что большинство россиян будет путешествовать с семьёй и детьми.

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#новый год
#праздник
#выходные
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РИА Новости: В Японии начали сброс третьей партии воды с АЭС «Фукусима-1»
02 ноября 2023, 06:32

На атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии начался сброс третьей партии воды, сообщает РИА Новости.
По данным компании Tokyo Electric Power, концентрация трития в ней составляет 55-77 беккерелей на литр. Это в разы меньше установленной нормы в 1500 беккерелей на литр.

В ходе нынешней фазы, которая продлится до 20 ноября, в океан будет сброшено около 8 тысяч тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки. 

По заверениям японских экспертов, жидкость «Фукусимы-1» ещё до начала сброса прошла тщательную очистку, после чего была разбавлена морской водой.

Представители фирмы Tokyo Electric Power Company Holdings уверяют, что вся вода прошла полную очистку и не представляет никакой угрозы для экологии. Однако есть и те, кто не слишком доверяет им и к самой идее сброса воды относится скептически.

В марте 2011 года из-за цунами на АЭС «Фукусима-1» отказали системы энергоснабжения и охлаждения, из-за чего в трех реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Авария сопровождалась взрывами и радиационными выбросами в атмосферу. Заражению тогда подверглись обширные территории, а японским властям пришлось эвакуировать десятки тысяч местных жителей.

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#вода
#авария
#компании
#аэс
#япония
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Россиянам рассказали, как сэкономить на электричестве
Роскачество: Сэкономить на электричестве поможет частая разморозка холодильника
02 ноября 2023, 06:21

Фото: iStock/simpson33

В Роскачестве рассказали, что частая разморозка холодильника и использование посуды с крышкой помогут снизить счета за электроэнергию. Об этом пишет РИА Новости.
«Чаще размораживайте холодильник. Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии. Холодильник лучше держать наполненным. Высокая теплоемкость хранящихся продуктов будет поддерживать в нем ровную температуру, и намного реже будет включаться компрессор», — посоветовали в Роскачестве.

Отмечается, что холодильник при этом следует разместить в самом прохладном месте кухни, чтобы сократить потребление им энергии. По этой же причине нельзя убирать в холодильник горячие кастрюли.

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#электричество
#роскачество
#энергия
#техника
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