Глава Мособлдумы Брынцалов считает победу Воробьёва на выборах результатом доверия жителей

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»
«Андрей Воробьёв всегда говорит: «житель — главный». Именно от инициатив и наказов наших жителей начинаются все преобразования, будь то строительство крупного инфраструктурного объекта или установка детской площадки во дворе. С 2012 года построены уже сотни объектов: школ, детских садов, поликлиник, домов культуры, тысячи дворов получили обновление, в десятках тысяч подъездов и домов проведён капитальный ремонт. Люди видят, как их города меняются, становятся комфортнее и безопаснее, и отдали свои голоса тому, в ком уверены», — отметил Игорь Брынцалов.
Явка избирателей на участки достаточно высокая и составила 55%. Игорь Брынцалов отметил, что высокая явка показывает участие жителей в жизни региона и показывает их активность.
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