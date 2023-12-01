Игорь Брынцалов поздравил с праздником сторонников партии

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»
Секретарь Московского областного регионального отделения Игорь Брынцалов поздравил коллег и сторонников «Единой России» с днем рождения партии. Об этом сообщила пресс-служба партии.
1 декабря является днем основания партии «Единая Россия».
За 22 года работы партии к ней присоединились свыше 67 тысяч жителей Московской области. Также по словам секретаря, за годы работы в Подмосковье «Единая Россия» выстроила эффективную систему работы с жителями.
Стоит отметить, что к декабрю 2023 года партия смогла реализовать более 85% наказов от жителей Московской области.
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«Я поздравляю коллег, наших единомышленников с Днём рождения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Личный вклад каждого из вас позволяет шаг за шагом реализовывать все задуманные проекты. Результат этой работы не просто заметен, он серьёзно влияет на развитие Московской области. Наши партийные проекты и инициативы находят поддержку у жителей. Желаю всем нам сил, удачи и новых свершений!», – поделился Игорь Брынцалов.
Стоит отметить, что к декабрю 2023 года партия смогла реализовать более 85% наказов от жителей Московской области.
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Мира Полтева