Игра цвета и воды: в Реутове в парке за ДК «Мир» появился сухой фонтан

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов
«Сухой» фонтан площадью около 36 кв. метров появился на главной аллее парка за ДК «Мир» в северной части Реутова. Фонтан работает без стационарной резервуарной чаши, все инженерные конструкции убраны под землю, а струи поднимаются вверх в определенном порядке. Он имеет настраиваемый сценарий работы, позволяющий менять высоту, ритмичность и подсветку 15 водяных струй. Днём они будут менять высоту с различной скоростью, создавая водные эффекты, а вечером подсвечиваться яркими цветами», - сказал глава Реутова Станислав Каторов.
В парке за ДК «Мир» помимо фонтана в рамках третьего этапа работ установили перголу — это специальный навес, чтобы прятаться от солнца или осадков, провели озеленение - высадили деревья и кустарники. Также обновлены пешеходные тропы, проложены инженерные коммуникации, был добавлен новый участок светодиодного освещения и сделаны новые спортивные и детские игровые площадки.
Обновляемый в рамках муниципального проекта «Зеленый каркас» парк расположен в Реутове между улицами Победы, Советской и Садовым проездом рядом с деловым комплексом «Мир». В 2017 году 2 тыс. жителей города приняли участие в голосовании за варианты благоустройства этой зеленой зоны. Предложенный архитекторами план не только учитывает сохранение всех существующих зеленых насаждений, но и предусматривает высадку новых и редких видов растений.
В Реутове реализуется масштабный проект по созданию зеленого каркаса города, в рамках которого разрабатываются варианты размещения новых скверов и благоустройства старых, схемы высадки зеленых насаждений, иные проекты, направленные на сохранение экологии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в создание новых современных парков и проведение благоустройства.
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