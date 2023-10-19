Игроки World of Tanks сдают деньги на помощь Украине

Фото: iStock/gorodenkoff
Студия, занимающаяся разработкой компьютерной игры World of Tanks, заявила о начале сбора средств для Украины. Об этом сообщается на сайте компании.
Уточняется, что пользователям предлагается купить специальные наборы, с которыми они смогут играть. А деньги, полученные компанией от продажи, пойдут на закупку машин скорой помощи для Украины.
В компании отметили, что игровые наборы смогут приобрести игроки World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends и World of Warplanes.
Также студия Wargaming заявила, что за прошедшие полгода пожертвовала один миллион долларов на закупку медицинского оборудования и помощи пострадавшим на Украине. Также были переданы средства на помощь мирному населению страны.
Напомним, что разработчик популярной игры продал свой российский и белорусский бизнес в июле 2022 года. Его приобрёл бизнесмен Малик Хатажаев.
Читайте также:
Южная Корея намерена выделить Украине средства на восстановление после конфликта
В Германии выступили против поставки Украине лишающих страха препаратов
Политолог Дудаков: В приоритете у США Израиль, а не Украина
В компании отметили, что игровые наборы смогут приобрести игроки World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends и World of Warplanes.
Напомним, что разработчик популярной игры продал свой российский и белорусский бизнес в июле 2022 года. Его приобрёл бизнесмен Малик Хатажаев.
Читайте также:
Южная Корея намерена выделить Украине средства на восстановление после конфликта
В Германии выступили против поставки Украине лишающих страха препаратов
Политолог Дудаков: В приоритете у США Израиль, а не Украина
Анастасия Чинкова