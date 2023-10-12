«Их вырезают»: Украинцы столкнулись с новой проблемой

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Руководитель украинской агрофирмы «Колос» Леонид Центило заявил, что украинцы из-за массового вырезания поголовья скота сталкиваются с дефицитом молока. Об этом пишет «Страна.ua».
«На Украине назревает настоящий молочный кризис. Молоко уже в дефиците, а цены на него пошли вверх», — цитирует издание слова Центило.
Он отметил, что в настоящее время спрос на молоко значительно превышает предложение, а причиной этому стало массовое вырезание домашнего скота. По его словам, за время военных действий "под нож" ушло около трети поголовья.
«Был недавно в одной из западных областей, где картинку местных пейзажей всегда дополняли стада коров. Сейчас пастбища пустые. То же самое на севере страны и в большинстве регионов. Частные дворы и мелкие фермеры массово вырезают коров», — рассказал руководитель агрофирмы.
Он пояснил, что подобная тенденция связана с неуверенностью в завтрашнем дне и желанием фермеров получить сегодня хоть какие-то деньги.
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