Il Gazzettino: Итальянские квартирные воры оставили хозяевам записку с извинениями

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В провинции Порденоне на севере Италии воры-домушники забрались в квартиру с целью поживиться. Не найдя там ничего ценного, они оставили записку с извинениями и словами солидарности.
Август на Апеннинском полуострове традиционно считается временем расцвета квартирных краж: воры пользуются тем, что многие владельцы богатых квартир уезжают в отпуск. Но здесь домушникам не повезло. То ли хозяин жилья, куда забрались воришки, действительно не имел ничего ценного, то ли надежно спрятал все, что могло привлечь внимание грабителей, но они не нашли, чем бы поживиться и тогда решили оставить записку с извинениями за вторжение.
Домушники все же решили не покидать квартиру с пустыми руками и прихватили кофемашину и аэрогриль. Полицейские, которые занялись этим делом, отметили в письме большое количество грамматических ошибок и предположили, что это сделано умышленно, чтобы можно было подумать, что преступниками были иностранцы. Поиски воров продолжаются, однако никаких улик, кроме вежливой записки, они не оставили.
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«Извини, но мы без денег и должны есть. Но я вижу, что у тебя тоже ничего нет. Спокойствие», — было сказано в послании.
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Александр Бойцов