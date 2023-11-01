Илон Маск обвинил Сороса в ненависти к человечеству

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Миллиардер из США Илон Маск назвал главу фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса человеконенавистником.
«На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне», — заявил американский предприниматель в подкасте Джо Рогана The Joe Rogan Experience.
Ранее Илон Маск осудил намерение президента Украины Владимира Зеленского одержать победу любой ценой. Так он прокомментировал публикацию журнала Time, посвящённую украинскому лидеру.
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