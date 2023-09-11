Илон Маск объяснил, кто в США действительно является изменником

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«Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и является изменником, так это те, кто меня так называет», - прокомментировал ситуацию Маск.
Предприниматель отметил, что он является гражданином США. За свою страну он готов сражаться, и даже умереть за нее.
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