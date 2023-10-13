Илон Маск перешел на торговлю пивом

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Компания Tesla запустила в продажу ограниченную серию наборов из пива и кружек, выполненных в стиле электропикапа Cybertruck. Комплект CyberBeer + CyberStein Limited Edition Set стоит 150 долларов (примерно 14,5 тысячи рублей).
Идея создания пива в стиле электромобиля пришла Илону Маску в голову во время Giga Fest. Это было мероприятие, посвященное открытию завода Gigafactory Berlin, которое эксцентричный миллиардер посетил несколько лет назад. Стоит отметить, что Маск и Tesla в дополнение к пивному кибер-набору предлагают также открывашку для пива уникальной формы. За дополнительную плату в 50 долларов (около 4,8 тысячи рублей). Ажиотажного спроса пока не наблюдается. Очевидно, эксклюзивный товар ждет особо тонких ценителей.
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Александр Бойцов