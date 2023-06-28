Илон Маск предложил правила для поединка с Марком Цукербергом

iStock/PaSta77
По мнению Маска, поединок нужно провести по правилам ММА
Генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск не захотел проводить поединок с основателем Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом по правилам джиу-джитсу.
Маск считает, что проводить поединок нужно по правилам ММА.
Ранее мама Илона Маска рассказала, что запретила сыну драться с Марком Цукербергом. Мама Илона Маска Мэй Маск заявила в Twitter, что она отменила бой сына с главой Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марком Цукербрегом по правилам MMA.
В ответ Илон Маск отправил комментарий со смеющимся смайликом. В одном из комментариев он написал: «Мам, я всё равно буду с ним драться, прекрати».
Маск считает, что проводить поединок нужно по правилам ММА.
В ответ Илон Маск отправил комментарий со смеющимся смайликом. В одном из комментариев он написал: «Мам, я всё равно буду с ним драться, прекрати».
Мария Фирсова