Илон Маск презирает Трампа, а Байдена считает «адски скучным»

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«Когда он был вице-президентом, я отправился на ланч с ним в Сан-Франциско, где он нудел около часа и был адски скучен – как одна из тех кукол, у которой ты тянешь за веревочку и она бесконечно талдычет одни и те же бездумные фразы», - процитировал Айзексон слова Маска о первой встрече с Джозефом Байденом.
Позже у Байдена с Маском произошел конфликт. Глава США не пустил предпринимателя в Белый дом на мероприятие в честь производителей электромобилей в 2021 году.
На президентских выборах в 2024 году Маск планирует поддержать республиканского губернатора Флорида Рона Десантиса.
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