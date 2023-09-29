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Илон Маск раскрыл, что будет на Марсе через 15 лет

Маск: Уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база
29 сентября 2023, 11:45
Фото: iStock/Cobalt88

Фото: iStock/Cobalt88

Уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база, заявил американский миллиардер Илон Маск на своей странице в X.
«Надеюсь, что через 15 лет на Марсе будет процветающая база», - прокомментировал ситуацию Маск.

Такой комментарий Маск написал к новости о том, что ровно 15 лет назад ракета Falcon 1 компании SpaceX, которая принадлежит Маску, стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.


Забавно, что Илон Маск потерял сознание после нескольких рюмок водки во время бизнес-встречи в Москве в 2000-х. В Москву американский бизнесмен прибыл уже с похмелья после вечеринки в Париже. Во время обеда в ресторане на столе было много водки. Кроме того, россияне подарили Маску бутылку водки, на этикетке которой был изображен он сам на Марсе.

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«Маленькие пенисы»: Врач объяснила популярность секс-позы «догги-стайл»
Гинеколог Лазута объяснила популярность секс-позы «догги-стайл»
29 сентября 2023, 11:29

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Гинеколог Галина Лазута рассказала, что секс-позу «догги-стайл» выбирают мужчины с маленькими пенисами и большими животами для получения наибольшего удовольствия.
Она рассказала, что секс-позу «по-собачьи» использовали еще пещерные люди, повторяя действия животных. По её словам, у людей до сих пор иногда включается такая историческая память предков.

При этом Лазута подчеркнула, что данная поза подходит мужчинам с небольшим пенисом для получения наибольшего удовольствия.
 
«Известно, у европейцев, по данным статистики, преобладают средние и ниже среднего размеры полового члена. И это также определяет выбор оптимальной позы в сексе для максимальных ощущений», - цитирует «Лента.ру» гинеколога.

Кроме того, эта поза также удобна для мужчин с большими животами, а для женщин она является отличной стимуляцией влагалища.

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Юные спортсмены из ДНР приехали на сборы в Подмосковье
29 сентября 2023, 11:27

Фото: istockphoto / matimix

35 детей из города Шахтёрск Донецкой области приехали на спортивные сборы в Хотьково Сергиево-Посадского городского округа.
В Хотьково дети из Шахтёрска живут и тренируются с 20 сентября, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Дети приехали на сборы по инициативе олимпийского чемпиона, президента благотворительного фонда «Вместе — ЛЕГКО» Александра Легкова. 

Компания «РЖД» посодействовала и предоставила ребятам бесплатные билеты до Москвы. Спортивный комплекс «Олимп» безвозмездно разместил детей у себя, а фонд «Армия тыла» оказал содействие в доставке и сопровождении детей из Шахтёрска до Ростова-на- Дону.

Спортивное общество «Локомотив» разместило ребят в спортивной базе «Олимпа» в удобных комнатах со всеми удобствами. 

В сборах приняли участие футболисты «Аякс Шахтёрск», волейболисты, баскетболисты и легкоатлеты из детско-юношеской спортшколы.

Юные спортсмены тренируются по расписанию своих тренеров, но принимающая сторона также составила для детей интересную программу.

Спортивные тренировки детей разбавляются культурной программой с посещением исторических и интересных мест Москвы и Подмосковья.

На спортивную базу к детям из ДНР приезжали профессиональные спортсмены — олимпийский чемпион Александр Легков, биатлонист и призёр Олимпийских игр Карим Халили, а также эксперт телеканала «Матч ТВ» Руслан Пименов, некогда игравший в составе футбольного клуба «Локомотив» и сборной России. Почётным гостем мероприятия стал генеральный директор РФСО «Локомотив» Андрей Голдобин. Он вручил тренерам ребят два сертификата на общую сумму в 700 тысяч рублей, которую спортшколы Шахтёрска смогут потратить на необходимый инвентарь.
«Мы не просто привезли ребят из ДНР на спортивные сборы, мы включились в их судьбу, а в их лице в судьбу всех наших новых территорий», — рассказал организатор сборов Александр Легков.
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Проект «Пресса в образовании» газеты «Вечерняя Москва» отметил десятилетие
29 сентября 2023, 11:14

Фото: iStock/Drazen Zigic

Проекту «Пресса в образовании» газеты «Вечерняя Москва» 28 сентября исполнилось 10 лет. В Медиацентре Ситуационного центра Москвы прошла встреча «Клуба учителей», посвящённая этому событию.
Педагоги московских школ обсудили актуальные темы современного образования. А также рассмотрели последний выпуск приложения «Пресса в образовании».

Началось мероприятие музыкальным выступлением участника телепроекта «Голос» Дмитрия Нестерова.

Кроме того, сообщает «Вечерняя Москва», перед гостями выступил и новый шеф-редактор «Прессы в образовании» Артём Чубар. Он рассказал о планах развития проекта. 

Первостепенной задачей является привлечение внимания читателей к получению среднего профессионального технического образования, а также к современным рабочим профессиям. Затем в рамках проекта планируется регулярный выпуск материалов о науке, различных разработках, достижениях учёных и т.д. И третья немаловажная задача проекта – это акцентирование внимания на окружающем мире, максимальный уход читателей от виртуальной реальности во время чтения газеты «Пресса в образовании».

Первый заместитель руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Юлия Казакова рассказала, что этот проект создавался, чтобы показать читателям, какой интересной, познавательной и современной может быть газета. Но проект вмещает в себя не только прессу, но и открытые уроки для школьников и «Клуб учителей», собравший лучших педагогов Москвы, которые обмениваются своим мнением о развитии сферы образования, делятся советами и рассказывают о своём профессиональном опыте.

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#учителя
#юбилей
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Мошенники обманули знаменитую чемпионку Тимошинину на миллион рублей
29 сентября 2023, 11:09

Фото: istockphoto/Diy13

Мошенники обманули чемпионку России, Европы и мира по прыжкам в воду Светлану Тимошинину более чем на миллион рублей. Афкристы использовали для этого фейковый аккаунт якобы президента федерации по родному для нее виду спорта.
Как рассказала знаменитая спортсменка, на днях в одном из мессенджеров ей пришло сообщение якобы от Станислава Дружинина, президента Федерации прыжков в воду России. На профиле была его фотография, поэтому Светлана не заподозрила обман. В сообщении было сказано, что вскоре с ней свяжется куратор федерации и даст какие-то инструкции.

Далее последовал звонок с незнакомого номера. Чемпионке сообщили, что ей грозит уголовное дело за попытки перевода денег с ее счета в недружественные страны и на поддержку запрещенных организаций. Женщина заволновалась, чем воспользовались мошенники, включив в обработку клиентки все известные способы обмана и психотехники. После последовали звонки якобы из МВД, ФСБ и, наконец, Центробанка. Ей посоветовали перевести деньги на «безопасные счета», что позволит ей сохранить средства и избавит от подозрений в поддержке международного терроризма. 

Тимошинина сняла все деньги со счета и отдала их курьеру на самокате. Звонки резко прекратились. Светлана поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#мвд
#мошенники
#уголовное фсб
#женщина
#мошенничество
#страны
#фотография
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В Госдуме выступили за привлечение иностранных специалистов в российскую экономику
Депутат Сухарев выступил за нацпроект по привлечению иностранцев в экономику РФ
29 сентября 2023, 10:45

Фото: iStock/Halfpoint

В Госдуме предложили разработать национальный проект для поиска и привлечения в сферу российской экономики молодых специалистов из других стран. С таким предложением в письме на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова выступил депутат Иван Сухарев.
Как отмечает RT, Сухарев заявил о необходимости сохранения российской экономики, а также научной сферы на фоне обострившегося негативного влияния стран Запада.

При этом, по словам депутата, не стоит отказываться и от привлечения иностранных специалистов в Россию. Для этого необходимо создать государственную программу, которая будет нацелена на привлечение перспективных молодых работников из других стран для обучения и дальнейшего построения карьеры в РФ.

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#экономика
#россия
#специалисты
#иностранцы
#госдума
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Номинация «Многодетная семья России» вошла в фотоконкурс «Русская цивилизация»
29 сентября 2023, 10:45

Фото: istockphoto/dvulikaia

Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Дом народов России» проводит VII Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». В его рамках учреждена специальная номинация «Многодетная семья России».
Новая номинация добавлена в целях поддержки творческих и социальных инициатив, направленных на реализацию задач Стратегии народосбережения в Российской Федерации на период до 2050 года.

Заявки для участия в фотоконкурсе принимаются до 15 октября 2023 года. При поддержке этнокультурных организаций будут организованы фотосъемки многодетных семей из разных регионов России. Творческие работы загружаются на сайт фотоконкурса, который доступен по ссылке https://rucivilization.ru/.

Для участия в фотоконкурсе необходимо представить работы в одну из следующих категорий: «Семейные ценности», «Традиции большой страны», «Люди и поколения» с пометкой в поле для описания «Многодетная семья России».

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#традиции
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#страны
#люди
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В пятницу утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла
29 сентября 2023, 09:37

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

В пятницу утром, 29 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 919 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Каширском, Калужском, Пятницком, Новорижском, Носовихинском, Рублёво-Успенском, Осташковском и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-5 "Урал", М-7 "Волга".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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Жители Подмосковья могли наблюдать суперлуние в ночь на 29 сентября
29 сентября 2023, 09:18

Фото: Дарья Леонова

Первое осеннее суперлуние подарило жителям Подмосковья редкую возможность увидеть неземную красоту в ночь с 28 на 29 сентября.

Первое осеннее суперлуние появилось в небе над Сергиево-Посадским округом, его ещё называют «урожайным», ведь это суперлуние самое близкое ко дню осеннего равноденствия. В эту ночь Луна находилась на расстоянии всего в 360 тысяч километров от Земли.

Первое осенние суперлуние закрывает череду сверхбольших лун в 2023 году.


Во время суперлуния специалисты советуют внимательнее относиться к своему состоянию, эмоциям, быть терпеливым и не совершать импульсивные и необдуманные решения.

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#традиции
#специалисты
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Призыв на военную службу начнется 1 октября во всех регионах РФ
29 сентября 2023, 09:03

Фото: istockphoto/Svetlana Parnikova

Осенний призыв с 1 октября 2023 года будет проходить во всех субъектах Российской Федерации, включая регионы, недавно вошедшие в состав РФ. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Исключение составляют только некоторые районы Крайнего Севера: там призывная кампания стартует 1 ноября, передает ТАСС. Как отметил Цимлянский, это связано в первую очередь с климатическими особенностями указанных территорий. Начало отправления призывников со сборных пунктов планируется начать с 16 октября. Срок воинской службы, как и прежде, составляет 12 месяцев.

Вопрос призыва на военную службу жителей новых регионов России был урегулирован был урегулирован федеральным законом об их принятии в состав РФ. Согласно его положениям, призыв граждан, проживающих на территории новых регионов, будет проводиться с 2023 года.

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