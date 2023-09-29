Илон Маск раскрыл, что будет на Марсе через 15 лет

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«Надеюсь, что через 15 лет на Марсе будет процветающая база», - прокомментировал ситуацию Маск.
Такой комментарий Маск написал к новости о том, что ровно 15 лет назад ракета Falcon 1 компании SpaceX, которая принадлежит Маску, стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.
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