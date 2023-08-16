Илон Маск считает, что Цукерберг уклоняется от боя с ним

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Миллиардер Илон Маск заявил, что его анонсированный бой с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом без конца откладывается по вине последнего. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).
Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск вызвал хозяина Meta* на бой после того, как Цукерберг собрался запустить приложение-конкурент соцсети X (бывший Twitter). Тот согласился, но поединок уже несколько раз переносился. Также назывались разные места его проведения. Маск намекает, что Цукерберг просто боится драться с ним.
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