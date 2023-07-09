Илон Маск сообщил, что жена Цукерберга ездит на автомобиле Tesla

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Жена Марка Цукерберга Присцилла Чан водит автомобиль Tesla, но её супруг об этом не знает, написал Илон Маск в одной из социальных сетей.
«Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю», — написал Илон Маск в Twitter.
Пользователи Twitter прокомментировали эту новость.
«Ты так заставишь его плакать», —написал Heaven.
«Она сказала, что это была лучшая поездка в её жизни», —оставила комментарий Charlotte Marie, пишет РИА Новости.
Ранее Маск назвал Цукерберга «змеенышем» и обвинил его в плагиате.
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Пользователи Twitter прокомментировали эту новость.
«Она сказала, что это была лучшая поездка в её жизни», —оставила комментарий Charlotte Marie, пишет РИА Новости.
Ранее Маск назвал Цукерберга «змеенышем» и обвинил его в плагиате.
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Мария Фирсова