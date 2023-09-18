Илон Маск: Сорос стремится уничтожить западную цивилизацию

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Маск не впервые обрушивается на филантропа, фонд которого не раз подозревали в причастности к смене власти в некоторых государствах и спонсировании «бархатных революций». Не так давно эксцентричный миллионер обещал подать в суд на Сороса и его организацию, чтобы остановить подавление ими свободы слова. До этого Маск обвинял Сороса в человеконенавистничестве.
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