Илья Авербух и Елизавета Арзамасова посетили стенд Подмосковья на форуме «Россия»

Фото: Радио 1
Российский фигурист Илья Авербух вместе с женой актрисой Елизаветой Арзамасовой посетил стенд Московской области, представленный на выставке-форуме «Россия», которая стартовала 4 ноября.
«Безусловно, это грандиозно. Я приглашаю всех узнать Россию, почувствовать нашу страну. Я думаю, это успешный проект, и он будет очень востребован. Это такая реклама регионов, и многие потом захотят поехать, почувствовать. «...» Мы приехали сюда и первый павильон, который мы увидели – это павильон Подмосковья», – поделился с корреспондентом «Радио 1» Илья Авербух.
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
Напомним, что выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября на ВДНХ. Она пройдёт до 12 апреля 2024 года.
Читайте также:
Подмосковье представило свой стенд на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
4 ноября откроется международная выставка-форум «Россия»
В Москве волонтёры прошли подготовку к выставке-форуму «Россия»
Анастасия Чинкова