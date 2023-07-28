Илья Поночевный рассказал о развитии дорожно-транспортной сферы в Дмитровском округе

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильёй Поночевным, в ходе которой обсуждались вопросы касаемые дорожно-транспортной сферы.
В Дмитровском округе запланирован ряд важных проектов в дорожно-транспортной сфере, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Прежде всего ремонтые работы касаются мостов. В этом году завершится ремонт двух: на трассе А-104 «Москва-Дубна» через реку Яхрому и на автодороге «Рогачево — Нижнево — Трехсвятское» через реку Сестру.
По поручению губернатора реконструируют и главный мост в Дмитрове — Рогачевский, который проходит через канал им. Москвы. Сейчас идёт его проектирование.
Также ведётся проектирование, а в 2024 году начнётся строительство съездов с ЦКАД. В рамках проекта соорудят две развязки: на Московское малое кольцо и Дмитровское шоссе, а также возле Икшы в сторону Ярославского шоссе, они будут соединены новой дорогой.
Глава Дмитровского округа Илья Поночевный отметил, что, Дмитров входит в Топ-5 муниципалитетов, где больше всего делается дорог. В этом году отремонтируют 70 км дорожного покрытия.
Читайте также:
Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал о реализованных в округе значимых проектах.
В этом году в Подмосковье отремонтируют 24 моста.
В этом году в Подмосковье отремонтируют 25 региональных дорог.
Прежде всего ремонтые работы касаются мостов. В этом году завершится ремонт двух: на трассе А-104 «Москва-Дубна» через реку Яхрому и на автодороге «Рогачево — Нижнево — Трехсвятское» через реку Сестру.
«Это сложный объект, жители не раз уже поднимали вопрос реконструкции. Мост безнадёжно устарел. Мы понимаем насколько важно привести его в надлежащее состояние», — сказал Андрей Воробьёв в ходе общения с главой.
Также ведётся проектирование, а в 2024 году начнётся строительство съездов с ЦКАД. В рамках проекта соорудят две развязки: на Московское малое кольцо и Дмитровское шоссе, а также возле Икшы в сторону Ярославского шоссе, они будут соединены новой дорогой.
Глава Дмитровского округа Илья Поночевный отметил, что, Дмитров входит в Топ-5 муниципалитетов, где больше всего делается дорог. В этом году отремонтируют 70 км дорожного покрытия.
Читайте также:
Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал о реализованных в округе значимых проектах.
В этом году в Подмосковье отремонтируют 24 моста.
В этом году в Подмосковье отремонтируют 25 региональных дорог.
Алиса Сергиенко