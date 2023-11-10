Илью Яшина* этапировали в СИЗО Смоленска

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Бывшего столичного муниципального депутата Илью Яшина* этапировали в смоленский следственный изолятор, об этом «ТАСС» сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
«Как мы сегодня выяснили, Яшина* этапировали из столичного изолятора в СИЗО №1 Смоленска. Мы предполагаем, что в скором времени его переведут оттуда в одну из исправительно-трудовых колоний Смоленской области», - прокомментировал ситуацию Бирюков.
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*Является иностранным агентом
Евгения Парфентьева