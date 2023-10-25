Импортозамещенный Хэллоуин: как отметят Тыквенный Спас в России и почему церковь против

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Российские школы и вузы захватил новый тренд — Тыквенный Спас. Он должен был прийти на смену празднику нечистой силы — Хэллоуину и стать торжеством, посвященным сбору урожая тыквы. Редакция «Радио 1» расскажет, как предлагается отмечать новый славянский праздник, и почему православная церковь выступает против торжества.
Тыквенный Спас 2023
На странице ижевской школы № 16 в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что вместо Хэллоуина в этом году будет отмечаться Тыквенный Спас. Представители учебного заведения пояснили, что идея торжества ранее уже обсуждалась в сети Интернет, однако широкого распространения праздник пока не получил. Ученикам пообещали интересные конкурсы и мастер-классы на переменах, а также разрешили прийти в тематических костюмах, однако наряжаться в «монстров» и делать жуткий грим детям запрещено.
Казанская епархия осудила идею празднования Тыквенного Спаса
Глава миссионерского отдела епархии Александр Ермолин заявил, что появление такого праздника, как Тыквенный Спас, является попыткой совместить несовместимое, сообщает «Бизнес Onlinе».
Он пояснил, что Хеллоуин — это плохой праздник, предполагающий обращение к бесам, и хорошо, что общественность это понимает. Однако создание аналога торжеству, которое по сути станет таким же плохим — неудачная идея. Кроме того, слово «Спас» означает обращение к образу Спасителя, то есть к Христу, но никак не к тыкве, которая не связана со Спасителем, заключил Ермолин.
Против Тыквенного Спаса также высказался клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш). В беседе с изданием «Газета.ру» он назвал замену Хэллоуину «прямым идиотизмом». По словам священнослужителя, слово «Спас», означает Спасителя — Иисуса Христа. Невежеством и безумием является связывание его имени с подобными торжествами.
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Госдума против Тыквенного Спаса
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Хэллоуин праздником «нечистой силы» и заявил, что в России не должно отмечаться торжество незарегистрированной в РФ религиозной секты, приводит его слова RTVI.
Он также не одобрил идею празднования Тыквенного Спаса и заявил, что этот вопрос должна рассматривать РПЦ.
«Тыквенный Спас относится, конечно, не к образу Спасителя, а просто, видимо, к какому-то локальному празднику детского сада «Ромашка», но точно спасом не является», — подытожил Милонов.
Где отметили Тыквенный Спас
Торжество уже отметили в школе Магнитогорска. Анонсировали проведение Тыквенного Спаса в Светогорском политехническом колледже. Представители учебного заведения заявили, что праздник следует отмечать в семейном кругу и зажигать как можно больше света.
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