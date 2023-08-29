Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет

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Российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет. Об этом сообщил Минпромтрог.
В Минпромторге назвали успешное импортозамещение результатом большого труда. За короткий срок удалось изготовить детали и создать новый самолет с импортазамещенным оборудованием, что доказало технологическую независимость страны, даже в условиях санкций.
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