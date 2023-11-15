«Иначе вымрем»: Демограф Крупнов объяснил важность внедрения предмета семьеведение

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В 2024 учебном году в российских школах может появиться новый предмет — семьеведение. В специально созданных учебниках подросткам объяснят, как принимать себя, научат основам психологии и педагогики, а также начнут знакомить с основами института семьи. Об этом рассказала председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в интервью для «РИА Новости».
Насколько важен этот предмет на самом деле и как сделать его преподавание более эффективным, рассказал корреспонденту «Радио 1» председатель Наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов.
Однако, по словам Крупнова, этот предмет, на который вряд ли выделят больше одного часа, рискует затеряться среди остальных, чего допускать категорически нельзя. Именно поэтому семьеведение необходимо внедрить в качестве внеурочной деятельность, считает демограф.
Эксперт также предложил такой интересный формат как «встреча со счастливой многодетной семьей», чтобы подростки на наглядном примере могли понять, о чём написано в учебниках. Возможно, информацию стоит преподносить через специально снятые фильмы, но точно не формате домашних заданий, как по математике и русскому языку, подчеркнул Крупнов.
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«Это очень полезная инициатива с точки зрения акцента на семью и на её важность», - отметил эксперт.
«Это должно происходить в формате неких острых дискуссий – о роли мужчины, о роли женщины, о будущем семьи, кто, что, кому должен и почему семья так важна», - объяснил Крупнов.
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Эксперт также предложил такой интересный формат как «встреча со счастливой многодетной семьей», чтобы подростки на наглядном примере могли понять, о чём написано в учебниках. Возможно, информацию стоит преподносить через специально снятые фильмы, но точно не формате домашних заданий, как по математике и русскому языку, подчеркнул Крупнов.
«Это критически необходимо, иначе мы вымрем. Проблематика семьи должна пронизывать все школьное и дошкольное образование, но в абсолютно умных и тактичных формах», - в завершении отметил эксперт.
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Евгения Парфентьева