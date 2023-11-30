Independent: В США открыли вакансию просмотрщика рождественских фильмов





«Одна из наших любимых праздничных традиций — доставать из корзины старые видеокассеты (или, что более реалистично, праздничные разделы наших любимых стриминговых сервисов) и смотреть несколько классических сезонных фильмов. Если вы похожи на нас, у нас есть хорошие новости: вам могут заплатить 2500 долларов просто за то, что вы продолжаете эту праздничную традицию», — объяснили в Cable TV, назвав ​эту вакансию работой мечты.





Новому сотруднику нужно будет посмотреть 25 фильмов за 25 дней и распределить их по категориям: Nostalgia («Ностальгия»), Heartwarming Storytelling («Трогательное повествование») и Holiday Cheer («Праздничное веселье»).Фильмы для просмотра специалист сможет выбирать самостоятельно на 7 cтриминг-сервисах: Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, Max, Apple TV+ и Hallmark Movies Now. При этом работодатель оплатит утвержденному кандидату годовую подписку на каждый из них (в сумме около 975 долларов).Будущего сотрудника попросят оценить не только просмотренные фильмы, но и сами стрим-сервисы, которые благодаря этому смогут отметить, насколько просто их использовать, сталкиваются ли пользователи с техническими проблемами и то, достаточно ли большую подборку рождественских лент они имеют.Подать заявку на получение работы «главного по веселью» можно до полуночи 2 декабря. Нового работника в Cable TV выберут уже 5 декабря.