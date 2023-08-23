Индийская миссия «Чандраян-3» села на Луну

Фото: iStock/mikiell
В полярном регионе Луны, прилунение индийской миссии стала первой мягкой посадкой, после крушения российской станции «Луна-25». Об аварии сообщалось 19 августа. В Роскосмосе заявили, что причиной инцидента стало то, что у аппарата не отключился двигатель в определенное время. По словам специалистов, станция врезалась в лунную поверхность.
Читайте также:
Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовик «Прогресс МС-24»
Учёные установили место падения «Луны-25»
Над Землёй пролетит потенциально опасный метеорит