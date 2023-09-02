Индийский луноход «Прагъян» перевели в режим сна до 22 сентября

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Индийский луноход миссии «Чандраян-3» выполнил все текущие задачи и перешёл в режим сна до 22 сентября. Об этом в соцсети X сообщила Индийская организация космических исследований.
Ранее сообщалось, что индийский луноход «Прагъян» обнаружил в лунном грунте серу, кальций, железо, хром, титан марганец, кремний и кислород.
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Анастасия Чинкова