Индийский луноход «Прагъян» выехал на лунную поверхность

В четверг утром, 24 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 860 тыс. автомобилей, что на 2% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах.

Читайте также:

«АвтоВАЗ» начнёт выпускать Lada Aura в 2024 году.

Более 122 млн поездок по социальным картам совершили пассажиры Мострансавто в 2023 году.

В Подмосковье с начала сезона совершили 5 млн поездок на арендованных электросамокатах.