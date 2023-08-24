Индийский луноход «Прагъян» выехал на лунную поверхность

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Индийская организация космических исследований уже распространила первые фотографии лунохода. На них видны колеса и аппарель спускаемой машины. Тем самым, Индия стала четвертой страной, сумевшей доставить свой управляемый аппарат на Луну. Ранее это сделали США, СССР и КНР. Однако, индусы первыми сумели спустить луноход на Южном полюсе естественного спутника Земли.
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