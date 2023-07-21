Инфекционист Малышев рассказал, как защититься от лихорадки Западного Нила и когда она дойдет до Москвы

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Инфекционист Николай Малышев заявил, что лихорадка Западного Нила постепенно будут смещаться на север. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Малышев уточнил, что на данный момент не существует вакцины против этого заболевания, как нет и специфического лечения. По этой причине важно сосредоточиться на профилактике заражения.
Малышев напомнил, что необходимо защищать кожу от комаров, используя репелленты и иные средства защиты. правильно одеваться. К тому же не следует надевать одежду в голубых тонах, так как комары очень любят этот цвет.
Инфекционист дополнил, что в случаях заражения в Ростове нет ничего неожиданного, так как они случаются каждый год в теплое время. Он также подчеркнул, что пройдут годы, прежде чем жителям Москвы придется опасаться укусов комаров. Кроме того, проводятся профилактические работы по борьбе с насекомыми.
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«Это вирусное заболевание передается, в основном, комарами, следовательно, надо защищаться от укусов комаров и других насекомых», — цитирует специалиста Общественная служба новостей.
Инфекционист дополнил, что в случаях заражения в Ростове нет ничего неожиданного, так как они случаются каждый год в теплое время. Он также подчеркнул, что пройдут годы, прежде чем жителям Москвы придется опасаться укусов комаров. Кроме того, проводятся профилактические работы по борьбе с насекомыми.
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Екатерина Коршунова