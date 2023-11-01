Иностранцы начали покидать сектор Газа через КПП «Рафах»

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Свыше 500 иностранцев смогут покинуть территорию сектора Газа через КПП «Рафах». Об этом сообщает телеканал al Arabiya.
Ранее сообщалось, что эвакуация иностранцев, а также раненых палестинцев и жителей с двойным гражданством застопорилась из-за спорта между Египтом и палестинским движением ХАМАС, которые не могли договориться о размещении представителей ООН. Египетская сторона выступила за то, чтобы эвакуацией занимались именно наблюдатели из Организации. Позднее стало известно, что КПП всё-таки открыли для перемещения людей на территорию Египта.
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Анастасия Чинкова