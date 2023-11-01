Иностранцы начали покидать сектор Газа через КПП «Рафах»

Российский предприниматель Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании, но на фоне эскалации палестино-израильского конфликта решил вернуться в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что приезд бизнесмена обратно в Россию не является чем-то необычным.