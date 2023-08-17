Insider: Американский турист назвал Париж столицей крысиного царства

Фото: istockphoto/Nigel Harris
Турист из США посетил Париж и удивился обилию грызунов в этом таком романтичном месте. Он назвал столицу Франции наиболее кишащим крысами городе из всех, в которых ему доводилось побывать.
Грей Дэвис, посетивший Париж, опубликовал в TikTok видео, на кадрах которого видно, как от него отбегают несколько крыс. В следующем ролике подписчики могли увидеть, как он кормит крыс картошкой фри, сидя на тротуаре у стены дома. В комментарии к видеозаписи Дэвис вопрошает, почему никто не сказал ему, что Париж буквально переполнен крысами? Он назвал город на Сене самым кишащим крысами местом, где ему приходилось бывать.
Ролик набрал более полутора миллионов просмотров. Пользователи возмущались антисанитарией в столице Франции и сравнивали Париж с мультфильмом «Рататуй». Один из комментаторов с грустью написал, что чем больше он узнает о Париже, тем больше хочет его видеть только в интернете.
По оценкам издания Forbes, Париж занимает четвертое место в мире по количеству крыс после Деншока (Индия), Лондона и Нью-Йорка. В городе насчитывается около шести миллионов грызунов, что в три раза больше, чем людей (2,1 миллиона).
Читайте также:
Нашествие крыс на палатку с шаурмой в Москве попало на видео
В Турции захотели выслать в Париж «армию кошек и собак» для уничтожения крыс
CNEWS: В Париже обсуждают сожительство с крысами
Ролик набрал более полутора миллионов просмотров. Пользователи возмущались антисанитарией в столице Франции и сравнивали Париж с мультфильмом «Рататуй». Один из комментаторов с грустью написал, что чем больше он узнает о Париже, тем больше хочет его видеть только в интернете.
Читайте также:
Нашествие крыс на палатку с шаурмой в Москве попало на видео
В Турции захотели выслать в Париж «армию кошек и собак» для уничтожения крыс
CNEWS: В Париже обсуждают сожительство с крысами
Александр Бойцов