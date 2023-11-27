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Инспектор труда Храмов: Восстановиться после увольнения «по статье» можно

27 ноября 2023, 19:31
Фото: istockphoto.com/BernardaSv

Фото: istockphoto.com/BernardaSv

Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов заявил, что восстановление на работе после увольнения «по статье» распространённая практика.
«Увольнение по статье «отбить» можно, это более распространенное явление, чем восстановление работника, уволившегося по собственному желанию. В случае восстановления сотрудника на работе после увольнения по статье работодатель обязан удалить в трудовой книжке и запись о том, что он был уволен, и запись о том, что он восстановлен по суду», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Храмов.

Он отметил, что при этом, сотруднику будет выдана новая трудовая.


При этом, специалист напомнил, что по закону работнику давал месячный срок для обжалования увольнения с работы.

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#увольнение
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#сотрудники
#закон
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Юрист Южалин: Россияне чаще оспаривают увольнения из-за юрграмотности
27 ноября 2023, 19:49

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Директор департамента юридической практики по трудовому праву Superjob Александр Южалин заявил, что сотрудники, уволившиеся по собственному желанию, всё чаще подают в суд для восстановления своих прав по причине, в том числе, повышения юридической грамотности среди населения.
«Эта практика, действительно, участилась – сотрудники, уволенные по безобидным основаниям, по собственному желанию, по соглашению сторон, чаще стали обращаться в суд и суды чаще стали восстанавливать в правах на работе таких сотрудников. У данной тенденции несколько причин – повышение юридической грамотности граждан и упрощение самой процедуры обращения в суд», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Южалин.

Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов заявил, что восстановление на работе после увольнения «по статье» распространённая практика.

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#суд
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#юрист
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#работники
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Глава Истры Витушева обсудила ситуацию с теплоснабжением в городе
27 ноября 2023, 19:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в рамках совещания обсудила работу системы теплоснабжения городского округа. Об этом сообщила глава округа в своем телеграм-канале.
Витушева заявила, на данный момент отладка работы котельных закончилась и все вышли на рабочий режим. Кроме того, большая часть обращений, связанных  с завоздушиванием системы, решены.

Также сообщается, что в АО «Истринская теплосеть» создано 4 бригады, которые будут устранять аварийные ситуации в отопительный период. Бригады оснащены специальным оборудованием и тяжелой техникой для устранения аварий на тепловых сетях.

Помимо этого, она рассказала, что в Истре проводится большая планомерная работа по модернизации объектов теплоснабжения.

«Так, в рамках работ по подготовке к зиме были капитально отремонтированы тепловые сети, протяженностью 5,5 километров, установлены новые современные котлы отечественного производства на ряде котельных в Истре, Трусово, посёлках Агрогородок, Глебовский и деревни Новинки», — пишет Витушева.
Также она заявила, что в котельной Агрогородка, в котельной № 5 Дедовска и котельной Глебовского идет поэтапная замена котлов, насосного, теплообменного и газового оборудования. Процесс  планируют завершить в 2024-2025 годах.

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#рабочий
#отопление
#отопительный сезон
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Новогодний каток на Конюшенной площади в Петербурге откроется 16 декабря
27 ноября 2023, 19:01

Фото: istockphoto.com/Ольга Симонова

Открытие новогоднего катка на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге состоится 16 декабря.
Покататься на катке можно будет по 14 января включительно.

«В этом году организаторы учли пожелания посетителей катка и увеличили зону внутреннего фойе, чтобы все могли поместиться в тепле. Билетная касса будет встроена в фасад здания. На площади перед катком будут смонтированы красивые новогодние фотозоны. Создавать праздничное настроение будут гирлянды лампочек над катком, музыка, весёлые новогодние персонажи», – заявил в беседе с «Петербургским дневником» директор Санкт-Петербургского ледового театра Никита Константинов.

При этом, отмечается, что с 30 декабря по 14 января Санкт-Петербургский государственный детский ледовый театр Елены Бережной будет показывать на катке музыкальные представления «Новые сказки на льду».

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#зима
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В Волоколамске наградили победителей акции по сбору макулатуры «БумБатл»
27 ноября 2023, 18:40

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В Волоколамском городском округе наградили победителей Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Она проходила по всей стране с 10 октября по 15 ноября, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В акции приняли участие десятки тысяч юных и молодых людей - воспитанников детских садов, школьников, студентов, работников предприятий и организаций.  В четвёртом сезоне акции «БумБатл» участвовали волоколамцы, заботящехся об экологии. Цель акции – сокращение потребления бумаги, выстраивание системы её переработки, формирование экологической культуры.
«Тонна переработанной макулатуры спасает от вырубки 24 дерева, предотвращает выброс в атмосферу тонны вредных веществ, позволяет экономно расходовать электричество и воду. Участники внесли свой достойный вклад в защиту природы. Большое вам за это спасибо», – передала поздравления ученикам временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова
По итогам акции победителем стала команда 5 «Г» класса из Волоколамской школы №2 вместе с классным руководителем Светланой Каревой. Ребята собрали наибольшее количество макулатуры и завоевали главный приз – билеты на экскурсию в Волоколамский кремль. 

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#московская область
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Каширские долголеты открывают для себя Подмосковье
27 ноября 2023, 18:26

Фото: администрация городского округа Кашира

На экскурсию в подмосковный Зарайск поехала группа участников проекта «Активное долголетие» из Каширы.
Экскурсанты прошли по улочкам древнего города и познакомились с архитектурой Зарайска.  

Люди старшего поколения узнали об основании Зарайска. Им рассказали, что именно здесь собирал свои дружины Евпатий Коловрат и начал освободительное движение Дмитрий Пожарский. Также именно в Зарайске остановили наступление немцев в годы Великой Отечественной войны.

Экскурсионная группа побывала в Иоанно-Предтеченском храме. Он находится на территории кремля.  
 
Присоединиться к участникам проекта «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться на занятия можно по телефону: 8(49669) 28-147.

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#зарайск
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#новости
#активное долголетие
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Глава Каширы Шувалов поздравил женщин с Днём матери
27 ноября 2023, 18:19

Фото: администрация городского округа Кашира

В Доме культуры имени Ленина состоялся праздничный концерт, который был приурочен к Дню матери.
Почетными гостями стали глава Каширы Михаил Шувалов, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров и священник Валерий Сосковец.  

Михаил Шувалов поздравил жительниц Каширы с праздником и вручил почетные грамоты многодетным мамам и мамам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мама… Сколько любви в этом слове! Оно сопровождает нас всю жизнь. Мамины руки, мамины объятия. Нет ничего ближе и нежнее. И потому слова «Люблю тебя, мама» так дороги каждому»,-сказал Михаил Шувалов.
После поздравлений с концертной программой «Негасимый материнский свет» выступили творческие коллективы и артисты из Каширского городского округа.

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#концерт
#день матери
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Победители конкурса «Семья года» из Подмосковья отметили День матери на выставке «Россия»
27 ноября 2023, 18:17

Фото: Минтруд РФ

Посетители экспозиции «Семья. Работа. Долголетие» отметили на международной выставке-форуме «Россия» День матери. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.
«Утром друзья из Нижегородской области спели, обучили гостей стенда городецкой росписи и рассказали о семейных традициях региона. Днём дети поздравили любимых мам, вручили им открытки и бумажные цветы, которые смастерили на творческом мастер-классе. А вечером на площадку приехали многодетные семьи из разных регионов страны», – говорится в сообщении. 
Победители конкурса «Семья года» открыли обновлённую медиаинсталляцию «СемьЯ». Теперь на внешней стороне цифрового тоннеля – фото-истории 17 победителей конкурса «Семья года» разных лет. Большинство участников проекта – активные многодетные семьи.

В министерстве поблагодарили за участие семьи победителей Всероссийского конкурса «Семья года 2022», в том числе семью Мусихиных из Московской области, а также семьи Васильевых из Москвы, Гуляевых из Тульской области, Снежковых из Тверской области.
 
Также в праздновании приняли участие победители конкурса «Семья года 2021» – Гандалиповы из Ленинградской области и Королёвы из Санкт-Петербурга. 

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Владимир Путин поручил учредить стипендию в 75 тысяч рублей для аспирантов
27 ноября 2023, 17:56

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил учредить стипендию в размере 75 тысяч рублей для аспирантов, которые проводят исследования в целях реализации научно-технологического развития России. Соответствующий акт опубликовали сегодня, 27 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Стипендия выплачивается каждый месяц и назначается на срок от одного года до четырех лет. Отмечается, что кандидатов на получение стипендии может быть не более двух тысяч в год. 

Ранее сообщалось, что российский президент в ходе оперативного совещания с членами Совбеза предложил затронуть тему организации работы российских зарубежных учреждений, а также обсудить отношения РФ с государствами СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#стипендия
#выплаты
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Опрос: Две трети россиян хотели бы переехать за город
27 ноября 2023, 17:54

Фото: istockphoto.com/victorass88

Опрос сервиса «Кредитный помощник» показал, что 64% россиян хотели бы переехать за город в собственный дом.
Причинами такого переезда граждане назвали близость к природе, наличие большего пространства для жизни и отсутствие соседей на близком расстоянии.

Отмечается, что лишь четверть респондентов реально могут воплотить в жизнь свои желания по поводу приобретения нового жилья.

Как передаёт Газета.ру, основными препятствиями для покупки или аренды частного дома для респондентов являются высокая стоимость домов в желаемых локациях, большая цена содержания дома, а также пробки в сторону города.

Вместе с тем, в целом исследование показало, что опрошенные довольны состоянием своего нынешнего жилья.

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