Инспектор труда Храмов: Восстановиться после увольнения «по статье» можно

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Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов заявил, что восстановление на работе после увольнения «по статье» распространённая практика.
«Увольнение по статье «отбить» можно, это более распространенное явление, чем восстановление работника, уволившегося по собственному желанию. В случае восстановления сотрудника на работе после увольнения по статье работодатель обязан удалить в трудовой книжке и запись о том, что он был уволен, и запись о том, что он восстановлен по суду», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Храмов.
Он отметил, что при этом, сотруднику будет выдана новая трудовая.
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