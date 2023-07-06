Инспектор труда Храмов заявил о проблеме привлечения молодежи на заводы

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Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов заявил, что из-за отсутствия в дипломах выпускников колледжей и технических специалистов привязки к профессиональным стандартам молодым людям сложнее трудоустроиться.
«Давно обсуждается проблема недостаточности профессионально-технического образования. В стране действует понятие «профессиональный стандарт», которое детально описывает функционал работника. Но государственные образовательные профстандарты не имеют жесткой увязки с профстандартами. Выпускник колледжа выходит с неким абстрактным дипломом», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Храмов.
А основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров заявил, что для удовлетворения выросшего спроса на работников промышленно-производственного сектора необходимы изменения в сфере, в первую очередь, повышение производительности труда и рост зарплат на производстве.
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