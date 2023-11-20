Инспекторы ГИБДД в Воронеже задержали водителя с 264 неоплаченными штрафами

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В Воронеже полицейские инспекторы остановили автомобиль «Пежо 308» под управлением 38-летнего местного жителя. После проверки документов и данных выяснилось, что на машину прекращена госрегистрация, у водителя отсутствует полис ОСАГО, зато есть в наличии 264 неоплаченных штрафа за различные нарушения ПДД.
Нарушителю придется в срочном порядке гасить задолженность по накопленным и неоплаченным штрафам. А также оформлять страховые документы, чтобы иметь возможность и дальше пользоваться автомобилем. Иначе за дело могут взяться судебные приставы, а тогда ездить может стать просто не на чем.
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Александр Бойцов