Инспекторы ГИБДД в Воронеже задержали водителя с 264 неоплаченными штрафами

В Воронеже полицейские инспекторы остановили автомобиль «Пежо 308» под управлением 38-летнего местного жителя. После проверки документов и данных выяснилось, что на машину прекращена госрегистрация, у водителя отсутствует полис ОСАГО, зато есть в наличии 264 неоплаченных штрафа за различные нарушения ПДД.