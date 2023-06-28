Инспекторы ГУСТ активно проверяют устранение дефектов на детских площадках

Более 3,9 тысяч дефектов на детских площадках зафиксировали инспекторы ГУСТ за первый летний месяц

Летом детские площадки пользуются особым спросом у маленьких жителей Подмосковья.

Команда Главного управления содержания территорий во главе со Светланой Аиповой активно проверяют детские площадки муниципалитетов, а все выявленные недочеты незамедлительно передаются ответственным исполнителям для устранения, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.





«За первый летний месяц наши инспекторы зафиксировали 3 928 дефектов на детских игровых площадках Подмосковья. После того, как замечания передаются на исправление, мы также следим за оперативностью и качеством работы ответственных организаций. Полностью отработали все недочеты в содержании детских игровых зон коммунальные службы Серебряных Прудов, Лосино-Петровского и Щелково, 96% задач закрыли в Королеве», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Сотрудники ГУСТ отметили минимальное количество нарушений в Пущино, Фрязино и Дзержинском.

Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Министр также отметила, что содержание детских игровых площадок должно быть в нормативном состоянии на постоянной основе, так как игровые аттракционы на площадках во дворах жилых домов используются круглый год.