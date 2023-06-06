Инспекторы ГУСТ пресекли незаконный сброс строительных отходов

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий
С наступлением устойчивой теплой погоды активизировались недобросовестные перевозчики строительных отходов, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий.
Инспекторы Главного управления содержания территорий совместно с представителями министерства Экологии и МВД провели рейд для пресечения незаконной перевозки и последующего сброса ОССиГ в неразрешенных местах в городском округе Балашиха.
Согласно статье 8.2. Кодекса об административных правонарушениях за незаконный выброс мусора из автотранспорта предусмотрена административная ответственность. Штрафы для физических лиц могут достигать 70 тыс рублей, для юридических – 200 тыс рублей с возможностью конфискации транспорта.
«В ходе мероприятия наличие необходимых документов коллеги проверили у 23 перевозчиков. Однако у 6 из них отсутствовало разрешение на перемещение строительного мусора. Таким образом, был пресечен сброс крупногабаритных отходов объемом 120 м³. В отношении недобросовестных перевозчиков возбуждены административные дела о нарушении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, а их транспортные средства были задержаны», – рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Также, Светлана Аипова отметила, что перевозить отходы ОССиГ можно после получения специализированного талона. Сделать это можно онлайн по ссылке.
Ранее сообщалось, что Главное управление содержания территорий сообщает, какими способами можно оставить обращение по вопросам содержания общественных пространств. Подробнее об этом читайте в нашем материале.