Инспекторы ГУСТ продолжают проверки пляжей и мест отдыха у воды в Подмосковье

С наступлением летнего сезона, отдых у воды набирает все большую популярность. Чтобы обезопасить отдых у воды жителям Подмосковья, инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области ежедневно проверяют состояние и соответствие пляжей региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В Подмосковье действуют более 200 пляжей и мест отдыха у воды. Все объекты у водоемов требуют пристального внимания, чтобы чистота и ухоженные территории радовали жителей.





«Всего с 6 июня с учетом повторного мониторинга территорий пляжей и объектов отдыха у воды проверку осуществили 652 раза, выявлено 474 нарушения, и 413 из них уже устранено. Основные нарушения, на которые инспекторы обращали внимание: мусор на территории, в некоторых местах требовалось осуществить покос травы, зафиксировано ненадлежащее состояние урн, скамеек. Работы в этом направлении будут продолжаться все лето, а команда ГУСТ проконтролирует своевременное устранение выявленных замечаний», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Официальные пляжи и зоны отдыха у воды в Московской области нанесли на карту.

Ранее сообщалось, что проверку на соответствие требованиям санитарного законодательства в Подмосковье прошла 41 зона отдыха. Все они готовы принимать отдыхающих, сообщили в управлении Роспотребнадзор по Московской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.